В Волгоградской области принят приказ о реализации постановления региональной администрации о выплатах физическим и юридическим лицам, принятого 27 января 2026 года, которым причинен ущерб в результате теракта или при его пресечении. Как следует из документа, опубликованного комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, утверждены формы заявлений физических и юридических лиц на положенные выплаты в случае смерти близкого, ставшего жертвой атаки БПЛА, получения травмы и нанесения ущерба имуществу с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных средств. Также единовременное денежное пособие будет предоставляться и лицам из числа заложников, не получивших в результате теракта или его пресечении, ущерба для здоровья. Для таких граждан размер выплат составит 156 750 рублей.