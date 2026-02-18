В Волгоградской области принят приказ о реализации постановления региональной администрации о выплатах физическим и юридическим лицам, принятого 27 января 2026 года, которым причинен ущерб в результате теракта или при его пресечении. Как следует из документа, опубликованного комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, утверждены формы заявлений физических и юридических лиц на положенные выплаты в случае смерти близкого, ставшего жертвой атаки БПЛА, получения травмы и нанесения ущерба имуществу с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных средств. Также единовременное денежное пособие будет предоставляться и лицам из числа заложников, не получивших в результате теракта или его пресечении, ущерба для здоровья. Для таких граждан размер выплат составит 156 750 рублей.
Напомним, согласно постановлению администрации Волгоградской области, размер единовременного пособия членам семей граждан, погибших от теракта или его пресечении, составит 1 миллион 567 тысяч 500 рублей, за тяжелые травмы житель региона получит 627 тысячи рублей, за легкие – 313 тысячи 500 рублей.
В случае частичной потери имущества предусмотрена выплата в размере 78375 рублей, за полностью утраченное имущество – 156750 рублей на человека.
Финансовую помощь получат и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В случае утраты имущества они могут рассчитывать на 300 тысяч рублей.
Ранее в администрации Волгограда также утвердили порядок оказания соцпомощи гражданам, пострадавшим от БПЛА, в частности, при потере недвижимости.