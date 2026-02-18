Минобороны: в Волгоградской области ликвидирован украинский БПЛА





Днём 18 февраля Волгоградская область вновь подверглась атаке ВСУ. По информации Минобороны, попытка террористического акта была пресечена подразделениями средств противовоздушной обороны.

- В период с 8:00 до 14:00 над территорией Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА, - сообщили в военном ведомстве.

В целом над регионами России в дневное время были сбиты 62 украинских БПЛА. Основной удар беспилотников пришёлся на Волгоградскую область. Здесь были ликвидированы 32 аппарата. В Калужской области сбиты 7 БПЛА. По шесть уничтожены в Смоленской и Курской областях.

Отметим, ранее редакция сообщала о повторном объявлении на территории Волгоградской области беспилотной опасности. Она действовала вплоть до 10:05.

Фото: коллаж с элементами сгенерированными ИИ