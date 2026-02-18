Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилей

В отремонтированные помещения бывшего театра кукол Пост №1 в Волгограде переедет 27 апреля – в день своего 60-летнего юбилея. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, который сегодня, 18 февраля, осмотрел обновленные залы в ходе рабочей поездки.





- 27 апреля 2026 года нашему легендарному Посту №1, который первым был открыт в Советском Союзе, исполняется 60 лет. За это время 250 тысяч мальчишек и девчонок прошли Вахту Памяти, прошли обучение в центре патриотического воспитания. Пост № 1 — это легендарный, исторический пост, первый такой во всем Советском Союзе, он является символом города, — отметил Андрей Бочаров. — Уверен, что в новом помещении Пост №1 заживет другой жизнью. Он также будет объединять детей из Волгоградской области, других регионов и стран СНГ, которые будут нести здесь службу, отдавать дань памяти своим предкам, которые отстояли Сталинград, нашу Родину и победили в страшнейшей войне.





Решение о передаче муниципалитету под размещение Поста №1 помещений бывшего театра кукол в центре Волгограда на проспекте Ленина, Андрей Бочаров принял в 2025 году. Строители провели капитальный ремонт на площади более 700 кв.м. Для Поста №1 закупили новую мебель и оборудование, а для постовцев – новую форму и обучающие материалы. Обустроено также помещение для будущего музея. Андрею Бочарову показали архивные документы и фотографии, которые здесь будут храниться.







- Пост возрождается, и я рассчитываю, что 27 апреля 2026 года он заработает уже в полном объеме на этих площадях. Это даст дополнительную возможность для проведения обучения, формирования новых современных программ. Пост № 1 как центр патриотического воспитания является особым объектом в системе образования региона. Я рад, что у нас получается, что скоро здесь заработает центр, о котором мы мечтали, - сказал глава региона.





Губернатор также отметил важность преемственности поколений, так как многие из тех, кто нес почетную вахту на Посту №1, сегодня с оружием в руках борются с современными нацистами.

Фото: администрации Волгоградской области

