В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллекторе

В Жирновске Волгоградской области ликвидировали аварию на канализационном коллекторе. Как сообщил ИА «Высота 102» глава района Петр Мармура, скопившиеся канализационные стоки уже уходят. Ближе к ночи появилась вода у жителей города, часть которого осталась накануне без ресурса из-за аварийной ситуации. Почти половина потребителей снабжалась водой после аварии в обычном режиме и не ощутила неудобств из-за аварийной ситуации.