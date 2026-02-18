В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллекторе

В Жирновске Волгоградской области ликвидировали аварию на канализационном коллекторе. Как сообщил ИА «Высота 102» глава района Петр Мармура, скопившиеся канализационные стоки уже уходят. Ближе к ночи появилась вода у жителей города, часть которого осталась накануне без ресурса из-за аварийной ситуации. Почти половина потребителей снабжалась водой после аварии в обычном режиме и не ощутила неудобств из-за аварийной ситуации.
Напомним, накануне власти Жирновского района сообщили о крупной аварии на центральном канализационном коллекторе. В результате была прекращена подача воды половине потребителей, проживающих в райцентре. Также жителей просили проявить сознательность и, по возможности, сократить объем сбросов в центральную канализационную систему.
Фото архив V102.RU