



18 февраля в Волгограде из-за действующего всю ночь запрета на приём и отправку гражданских судов, а также на фоне повторного объявления в регионе беспилотной опасности, произошли корректировки в расписании аэропорта. По данным воздушной гавани, задерживаются сразу два московских авиарейса.

С 9:50 на 12:25 отложен прилёт рейса SU 1758 авиакомпании «Аэрофлот». Соответственно, в обратном направлении этот же самолёт совершит рейс SU 1759 с задержкой в два с половиной часа, вылетев в Москву лишь в 13:20.

Напомним, как ранее сообщала редакции, ночь с 17 на 18 февраля жители и гости Волгоградской области провели в ожидании возможного удара БПЛА. В регионе была объявлена беспилотная опасность.

Фото из архива ИА «Высота 102»