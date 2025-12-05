Судья Иловлинского районного суда Волгоградской области 53-летний Андрей Кузнецов, который судил главу района Ивана Геля, попросился в отставку. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на своем последнем заседании рассмотрела заявление Андрея Кузнецова о прекращении полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 ст. 14 закона о статусе судей в РФ (письменного заявления).

Однако решения по Андрею Кузнецову пока не принято. Квалифколлегия судей приостановила рассмотрение его заявления.

Напомним, Андрей Кузнецов вел дело главы Иловлинского района, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, приведших к гибели начальника отдела ГО администрации района Александра Переярина. Процесс в районном суде шел 8 месяцев. 7 августа 2025 года судья Андрей Кузнецов удалился в совещательную комнату. Перед этим прокурор запросил для Ивана Геля шесть лет лишения свободы, а защитник чиновника попросил его оправдать.

Все ждали, что судья огласит приговор, однако неожиданно он сообщил о своем решении вернуть дело в прокуратуру и следственный комитет, посчитав, что в обвинительном заключении есть недоработки, из-за которых невозможно рассматривать дело.

Выяснилось, что, возвращая дело в прокуратуру, судья Андрей Кузнецов опирался на несколько доводов. В частности, он счел, что формулировка обвинения содержит противоречия в описании формы вины Ивана Геля, что по мнению Кузнецова, делало обвинение неконкретным и нарушающим право подсудимого на защиту. Также, по мнению Кузнецова, при описании преступного деяния было указано, что Гель, превышая свои должностные полномочия, систематически стал заставлять подчиненных сотрудников, не прошедших обучения по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных, выполнять работу, не обусловленную трудовым договором, а именно принимать непосредственное участие в тушении пожаров, не обеспечив их СИЗ. Указанная формулировка также, счел судья, является неконкретной, поскольку не содержит время и место указанных действий, фамилий сотрудников, которых Гель направлял на пожары.

Третье, что не устроило судью Андрея Кузнецова - что в предъявленном Гелю обвинении и в обвинительном заключении были якобы приведены общие положения законов, предусматривающие полномочия как органов местного самоуправления, так и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указаны общие нормы и ссылки Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», которые цитата: «не применимы при рассмотрении данного дела, поскольку потерпевшие не являлись добровольными пожарными».

Однако с позицией судьи не согласились ни прокуратура, ни потерпевшие. По мнению прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Геля соответствовало всем требованиям. Причинение тяжких последствий, подчеркивал прокурор, является квалифицирующим признаком преступления. Более того, в обвинительном заключении были указаны и точное время, и место совершения преступления, и конкретные сотрудники администрации, которые вынужденно приняли участие в тушении пожара. Представители потерпевших и вовсе заявили, что постановление судьи Андрея Кузнецова о возврате уголовного дела Ивана Геля в прокуратуру нарушило гарантированное ст. 52 Конституции РФ право на доступ к правосудию, а также предусмотренный ст. 6.1 УПК РФ принцип разумных сроков уголовного судопроизводства.

Волгоградский областной суд в итоге отменил решение Иловлинского суда о возвращении дела главы Иловлинского района в прокуратуру и следственный комитет и направил его на новое рассмотрение в районный суд, но в другом составе. А в адрес судьи Андрея Кузнецова было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства.

– Вопреки выводам суда, обвинительное заключение не содержит неопределенности, неустранимых противоречий, в том числе, в части указания на двойную форму вины, которая, по мнению следствия, имеет место в действиях Геля И.С., – говорилось в апелляционном постановлении. – Предусмотренных ст. 237 УПК РФ оснований для возвращения уголовного дела прокурору у суда не имелось.

В настоящее время, напомним, в Иловлинском районном суде вновь рассматривается дело Ивана Геля, но уже с новым судьей.

Справка. Андрей Кузнецов в 2000 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Начинал трудовую деятельность милиционером ППС, затем был оперуполномоченным отделения экономических преступлений ОВД Иловлинского района, занимался кадрами и воспитательной работой в районном ОВД. Три года отработал судебным приставом, а с 2010 по 2011 годы – мировым судьей судебного участка №43 Волгоградской области. Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 468 назначен в Волгоградской области судьей Иловлинского районного суда. А в 2015 году стал председателем Ольховского районного суда. Указом Президента Российской Федерации от 13.07.2023 г. № 515 назначен в Волгоградской области судьёй Иловлинского районного суда, которым является по настоящее время.