Расследования

Дело главы района Ивана Геля рассмотрит суд в Иловле

Расследования 02.12.2024 19:00
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02.12.2024 19:00


Третий апелляционный суд отклонил жалобу потерпевших на решение Волгоградского областного суда и постановил оставить уголовное дело в отношении главы района Ивана Геля для рассмотрения в Иловле. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание, на котором решалась судьба процесса, прошло в Сочи сегодня, 2 декабря. 

Напомним, что глава Иловлинского района Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. В августе 2022 года Иван Гель, по версии следствия, направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации получили ожоги. 

По окончании предварительного следствия прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в Иловлинский районный суд Волгоградской области. Однако, учитывая, что Иван Гель длительное время руководит районом, что может, по мнению потерпевших, повлиять на объективность суда, они попытались оспорить территориальную подсудность. Близкие родственники погибшего Александра Переярина просили Волгоградский областной суд направить дело на рассмотрение в любую другую инстанцию. Однако, рассмотрев жалобу потерпевших, облсуд не нашел для этого оснований. 

Не согласившись с решением Волгоградского областного суда, потерпевшие подали жалобу в апелляционный суд в Сочи. 

– В соответствии с положениями статьи 35 УПК РФ, территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена по ходатайству стороны, если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. Таким обстоятельством является, по нашему убеждению, тот факт, что Иван Степанович Гель является главой Иловлинского района и до этого на протяжении более десяти лет руководил районом, – комментировал ранее решение обжаловать решение облсуда представитель потерпевших Юрий Букаев.

Однако и в Сочи судьи не разделили опасений людей, чей родственник, по мнению следствия, погиб в результате рокового распоряжения Ивана Геля. 2 декабря суд вынес решение о рассмотрении уголовного дела в Иловле.  

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