Закупки у малого и среднего бизнеса растут опережающими темпами

Как сообщили специалисты ВТБ ИА «Высота 102», по итогам прошлого года объем закупок российского банка у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг 173,76 млрд руб., что на 27% превышает показатель предыдущего года.

— Наращивание кооперации с малым и средним предпринимательством способствует не только диверсификации закупок, но и поддержке экономической активности в стране. В 2025 году банк достиг доли закупок у субъектов МСП в 32,2%. За этой цифрой скрывается 23 139 заключенных договоров. Объём плановых платежей вырос на 30% и составил 111,41 млрд рублей, — рассказала руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова.

По ее словам, наибольший объем закупок пришелся на услуги по привлечению клиентов, разработку и модернизацию ПО, аренду помещений и банкоматных мест, ИТ-оборудование. Банк намерен повышать эффективность закупочной деятельности, используя цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта.

В рамках внедрения ИИ основной вектор развития направлен на то, чтобы «усилить» сотрудника, а не «заменить» его. ИИ уже показывает качественные эффекты, связанные, во-первых, с существенным ускорением поиска информации. Например, ИИ выступает проводником по базе знаний по закупочной документации и связанным нормативным документам, а также эффективно выявляет ошибки, расхождения и неполноту в разнородных связанных документах — как в заявках на закупку, так и в документах на публикацию

Справочно:

Постановление Правительства РФ № 1352 обязывает заказчиков проводить закупочные процедуры с Субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП). Основной показатель рассчитывается как отношение плановых платежей в сторону поставщиков СМСП ко всем платежам за отчётный год. Показатель должен быть больше 25%.