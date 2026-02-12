Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водовода

В Дзержинском районе Волгограда 13 февраля сторонней организацией будут проводиться работы по переврезке вновь проложенного водовода. В связи с этим с 10:00 мск и до конца суток будет приостановлена подача холодной воды жителям близлежащих домов.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что для жителей будет организован подвоз воды.

Холодную воду временно отключат по следующим адресам:

- ул. Ангарская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

- ул. Михаила Паникахи 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Тургенева 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18;

- ул. Комиссара Щербины 1, 10, 2-14 (чет);

- ул. Бурейская 1, 1а, 16, 1в;

- ул. Ученическая 2-32 (чет);

- пер. Тихвинский 1-15 (нечет), 2а;

- ул. Черняховского 1-17 (нечет), 2-16 (чет;)

- ул. Комиссара Маркина 1-15 (нечет), 2-16 (чет).





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!