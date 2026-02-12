Главное

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором Журавлёвым

12.02.2026 13:01
0
12.02.2026 13:01


Агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Виктор Журавлёв погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с героически погибшим бойцом пройдет 13 февраля в Нехаевском районе, где он родился.

- Это было его последнее желание. Виктор говорил, что если с ним что-то случится, то он хочет, чтобы его похоронили в Нехаевском районе, в родной станице Упорниковская. Там у него родители. Он работал агрономом в Нехаевском районе, а с 2015-го уже в Волгограде, куда мы все переехали, - рассказала ИА «Высота 102» его супруга Марина Журавлёва.

По словам женщины, Виктор ушел на СВО добровольцем в ноябре 2023 года, так как не мог оставаться в стороне. На СВО он был артиллеристом и погиб 26 мая 2025 года в так называемой «серой зоне» под Часов Яром в ДНР.

- Я узнала о случившемся на следующий день 27 мая, - вспоминает Марина. – Виктора и его боевого товарища с позывным «Фикус» снял наш беспилотник, как они там лежат на поле боя. Но эвакуировать тела сразу не могли.

Женщине рассказали, что её муж вместе с «Фикусом» были на артиллерийской позиции, когда их атаковали дроны ВСУ. Товарища ранило, и Виктор буквально нёс его на себе, а потом, когда украинские беспилотники вновь атаковали, закрыл собой. Оба погибли.

- Виктор не мог иначе. Он не мог бросить товарища. Таким человеком он был, - говорит его супруга.

В апреле 2025 года Виктор Журавлёв был в Волгограде в отпуске, виделся с женой и детьми. А 13 мая незадолго до гибели его наградили медалью Жукова. Вторую награду – орден Мужества – ему присвоили уже посмертно в декабре 2025 года.

Коллеги Виктора вспоминают его как отзывчивого товарища, жизнерадостного человека с отличным чувством юмора. 

Похоронят 42-летнего Виктора Журавлёва 13 февраля в станице Упорниковская в Нехаевском районе Волгоградской области. После отпевания в 12:00 мск на центральной площади станицы (ул. Комсомольская, 53) пройдет митинг прощания.


