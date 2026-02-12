



В Волгоградской области судебные приставы рассказали о механизме блокировки счетов должников, а также развеяли популярный миф о возможности спрятать средства в маркетплейсах. По информации специалистов, все счета, открытые гражданами в российской юрисдикции, для службы как на ладони.

- Судебные приставы направляют запросы о наличии открытых счетов во все российские банки, в том числе региональные. При этом деньги на неименных или виртуальных картах, в том числе картах популярных маркетплейсов, также могут быть арестованы, потому что эти карты привязаны к счету, у которого есть владелец, - подчеркнули в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Отметим, перед арестом денежных средств у должника есть пять дней на добровольное погашение задолженности. Узнать о наличии долгов волгоградцы могут через «Госуслуги».

Фото из архива ИА «Высота 102»