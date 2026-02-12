Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыска

Общество 12.02.2026 13:15
0
12.02.2026 13:15


В Волгограде 12 февраля в последний путь провожают двоих сотрудников уголовного розыска, погибших под Элистой 8 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», десятки сослуживцев Константина Зверева и Виталия Матеркина пришли проститься с товарищами на ул. Землячки в ритуальный зал «Память». 



Напомним, жизни сотрудников полиции Волгограда оборвало дорожно-транспортное происшествие. 8 февраля Константин Зверев и Виталий Матеркин должны были доставить в Волгоград находившегося в розыске местного жителя, однако этому не суждено было случиться – на 170-м км ФАД Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». В результате три человека – в том числе сотрудники полиции – скончались на месте до приезда скорой помощи. Третьим погибшим был подозреваемый, которого полицейские везли в Волгоград. 



Как сообщает ИА «Высота 102», погибшему Константину Звереву было 45 лет. В органах внутренних дел он служил с 1998 года. У полицейского остались в Волгограде супруга и дети.  


23-летний Виталий Матеркин на службу в МВД России поступил в 2020 году. Молодой полицейский не успел обзавестись семьей, однако в ближайшее время планировал свадьбу. 



Проститься с волгоградскими полицейскими пришли сегодня и многочисленные сослуживцы и, конечно, близкие люди.

– До сих пор невозможно поверить, что жизни наших ребят оборвала эта авария, – поделились близкие волгоградцев. – Служили, жили честно, планировали будущее, должны были ставить на ноги детей – и всё это в один миг оборвала случайность.  

Похоронены погибшие сотрудники полиции будут на кладбище в Красноармейском районе. Напомним, что оба они служили в районном отделе полиции №8.  


Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием сотрудников уголовного розыска из Волгограда расследуют правоохранители Калмыкии. На сегодня данных о том, по какой причине произошло ДТП, официально не сообщалось.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.02.2026 15:07
Общество 12.02.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:47
Общество 12.02.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:24
Общество 12.02.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:15
Общество 12.02.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:56
Общество 12.02.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:15
Общество 12.02.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:07
Общество 12.02.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:01
Общество 12.02.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 12:33
Общество 12.02.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 11:55
Общество 12.02.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:45
Общество 12.02.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:42
Общество 12.02.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:24
Общество 12.02.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:08
Общество 12.02.2026 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:06
Общество 12.02.2026 10:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
В ЦПКиО начинается строительство гигантской «Звезды Сталинграда»Смотреть фотографии
14:47
Власти Волгограда стимулируют УК и ТСЖ протоколами на борьбу с гололёдомСмотреть фотографии
14:30
В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянкиСмотреть фотографии
14:24
Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусовСмотреть фотографии
14:15
Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»Смотреть фотографии
13:57
В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал светСмотреть фотографии
13:56
Волгоградские приставы развеяли миф о возможности спрятать деньги на маркетплейсахСмотреть фотографии
13:53
ВСУ выпустили по регионам РФ ракеты «Фламинго»: Минобороны заявило о перехватеСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыскаСмотреть фотографии
13:07
Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водоводаСмотреть фотографии
13:01
«Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором ЖуравлёвымСмотреть фотографии
12:33
«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братствеСмотреть фотографии
12:32
Миллион рублей украли при устройстве тротуара в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:08
Депутат облдумы Коротков досрочно и добровольно сложил полномочияСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназииСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопроводаСмотреть фотографии
10:42
Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий ВолгоградаСмотреть фотографии
10:33
Крышу склада потушили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем ДжабриСмотреть фотографии
10:08
В Ростове расторгли миллирадный контракт с компанией по проекту трамвайных путейСмотреть фотографии
10:06
Ночная литургия для молодежи пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Путин отметил заслуги пятерых волгоградцев наградамиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом завершается эвакуация жителей Котлубани после атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:15
В Котово устранили вторую аварию на теплопроводеСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскимиСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде и области подорожали номера в отелях и санаторияхСмотреть фотографии
08:14
«Машины оставляют и идут пешком»: под Волгоградом разлившаяся Ахтуба подтопила мост между селамиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:56
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:42
Победа в Турции: «Ротор» одолел узбекский АГМКСмотреть фотографии
 