



В Волгограде 12 февраля в последний путь провожают двоих сотрудников уголовного розыска, погибших под Элистой 8 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», десятки сослуживцев Константина Зверева и Виталия Матеркина пришли проститься с товарищами на ул. Землячки в ритуальный зал «Память».









Напомним, жизни сотрудников полиции Волгограда оборвало дорожно-транспортное происшествие. 8 февраля Константин Зверев и Виталий Матеркин должны были доставить в Волгоград находившегося в розыске местного жителя, однако этому не суждено было случиться – на 170-м км ФАД Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». В результате три человека – в том числе сотрудники полиции – скончались на месте до приезда скорой помощи. Третьим погибшим был подозреваемый, которого полицейские везли в Волгоград.









Как сообщает ИА «Высота 102», погибшему Константину Звереву было 45 лет. В органах внутренних дел он служил с 1998 года. У полицейского остались в Волгограде супруга и дети.





23-летний Виталий Матеркин на службу в МВД России поступил в 2020 году. Молодой полицейский не успел обзавестись семьей, однако в ближайшее время планировал свадьбу.









Проститься с волгоградскими полицейскими пришли сегодня и многочисленные сослуживцы и, конечно, близкие люди.

– До сих пор невозможно поверить, что жизни наших ребят оборвала эта авария, – поделились близкие волгоградцев. – Служили, жили честно, планировали будущее, должны были ставить на ноги детей – и всё это в один миг оборвала случайность.

Похоронены погибшие сотрудники полиции будут на кладбище в Красноармейском районе. Напомним, что оба они служили в районном отделе полиции №8.





Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием сотрудников уголовного розыска из Волгограда расследуют правоохранители Калмыкии. На сегодня данных о том, по какой причине произошло ДТП, официально не сообщалось.