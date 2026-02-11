В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятине

Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении ветеринарной документации в организации, занимающейся производством продуктов питания в Камышине Волгоградской области. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, через «инвентаризацию» был изменен срок годности на поступившую мясную продукцию.

В итоге срок годности свинины в полутушах продлен на 5 дней, а мяса куриного - на 2 дня. В дальнейшем это сырье было использовано для получения готовой продукции, что является нарушением нескольких регламентов и ветеринарных правил. В адрес юрлица выдано предостережение. Также его получил сотрудник, работающий с электронной документацией. А производственные сертификаты на продукцию были аннулированы.