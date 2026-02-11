Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотников





Сегодняшней ночью на Волгоградскую область направили 49 беспилотников. Всего же, по информации Минобороны, над регионами России перехватили 108 БПЛА самолетного типа.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 10 февраля до 7:00 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Волгоградская область стала лидером по числу атаковавших ее беспилотников. Еще 29 БПЛА войска ПВО перехватили над Ростовской области. По семь летательных аппаратов сбиты над Саратовской областью и территорией Черного моря.

В Волжском сегодня ночью беспилотники попали в жилой дом по улице Карбышева, 75, а также на территорию детского сада «Ягодка». В Волгограде сотрудники МЧС тушат пожар на заводе Красноармейского района.

Режим беспилотной опасности в регионе отменили в 6-09. После этого к привычному режиму работы вернулся и волгоградский аэропорт.