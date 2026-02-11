



В Волгоградской области после массированной атаки БПЛА отменили режим беспилотной опасности.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, - говорится в сообщениях РСЧС.

Опасность по БПЛА объявили в регионе накануне в 21:33. Вскоре в Волгограде сообщили и о временном ограничении работы аэропорта.

Спустя несколько часов губернатор Андрей Бочаров заявил о падении БПЛА на территорию волжского детского сада «Ягодка», а также о попадании в жилой дом по улице Карбышева, 75. В Красноармейском районе Волгограда итогом ночной атаки стал пожар на территории завода. По предварительной информации, все ЧП обошлись без пострадавших.

Фото Андрея Поручаева