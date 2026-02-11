



Гололед, превративший Волгоградскую область в один большой каток, пока не собирается сдавать своих позиций. По прогнозам синоптиков, работы коммунальщикам и дополнительной головной боли водителям и пешеходам погода будет добавлять как минимум до конца этой недели.

- На дорогах Волгограда и области в ближайшие дни сохранится гололедица и снежный накат, - сообщают метеорологи волгоградского ЦГМС. – В ближайшие дни горожан ожидает и сильный ветер с порывами до 12-14 м/с.

Несмотря на постепенно ослабевающую хватку морозов, еще недавно посягавших на температурные рекорды Волгоградской области, ждать серьезного потепления волгоградцам пока также не приходится. К концу недели в Волгограде столбики термометров поднимутся до отметки в 0 градусов, по области же сохранятся морозы от -2 до -7 градусов. Завтра ночью в регионе похолодает до -18.

На прошлой неделе зима показала волгоградцам, сколько пороха сохранилось в ее «пороховницах». Температура воздуха, стремящаяся к отметкам в - 20, не только удивила горожан, но и проверила их на прочность. Как сохранить здоровье в разгар морозов, рассказали в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru