



Волгоградские полицейские задержали 18-летнего «гастролера», колесившего по городам страны для сбора денег с пожилых людей. За время работы с мошенниками молодой человек успел наведаться не только в Волгоград, но также в Москву, Тамбов и в Рязань.

- Жителя Республики Башкортостан, который был соучастником телефонных мошенников и работал в качестве курьера, задержали в Воронежской области, - сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД. – Молодой человек забирал деньги у пожилых людей, а после переводил их кураторам.

В Волгограде юный курьер побывал совсем недавно. В городе на Волге он встретился с 87-летней пенсионеркой, поверившей в стандартную историю аферистов. Незваному гостю пожилая женщина отдала 1,7 миллиона рублей.

- В Волгограде забирал третьего числа деньги у бабушки, - рассказывает в отделении полиции задержанный курьер. – Дальше я снял деньги на такси и через какое-то время улетел.

Сейчас полицейские проверяют «гастролера» на причастность к другим преступлениям.

О самых распространенных схемах мошенников корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Аферисты быстро встраиваются в новостную повестку, выдавая себя и за специалистов Соцфонда, и за представителей портала Госуслуги. Несмотря на практически ежедневное упоминание, в наши дни все еще работают и старые как мир схемы с помощью попавшим в ДТП родственникам, а также переводом средств на «безопасный счет».

Что чувствует жертва обмана, и почему зачастую боится рассказать о своей оплошности не только полицейским, но даже близким людям, читайте в отдельном материале.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области