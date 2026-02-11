Главное

Федеральные новости

Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенников

Общество 11.02.2026 09:35

11.02.2026 09:35


Волгоградские полицейские задержали 18-летнего «гастролера», колесившего по городам страны для сбора денег с пожилых людей. За время работы с мошенниками молодой человек успел наведаться не только в Волгоград, но также в Москву, Тамбов и в Рязань.

- Жителя Республики Башкортостан, который был соучастником телефонных мошенников и работал в качестве курьера, задержали в Воронежской области, - сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД. – Молодой человек забирал деньги у пожилых людей, а после переводил их кураторам.

В Волгограде юный курьер побывал совсем недавно. В городе на Волге он встретился с 87-летней пенсионеркой, поверившей в стандартную историю аферистов. Незваному гостю пожилая женщина отдала 1,7 миллиона рублей.

- В Волгограде забирал третьего числа деньги у бабушки, - рассказывает в отделении полиции задержанный курьер. – Дальше я снял деньги на такси и через какое-то время улетел.

Сейчас полицейские проверяют «гастролера» на причастность к другим преступлениям.

О самых распространенных схемах мошенников корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Аферисты быстро встраиваются в новостную повестку, выдавая себя и за специалистов Соцфонда, и за представителей портала Госуслуги. Несмотря на практически ежедневное упоминание, в наши дни все еще работают и старые как мир схемы с помощью попавшим в ДТП родственникам, а также переводом средств на «безопасный счет».

Что чувствует жертва обмана, и почему зачастую боится рассказать о своей оплошности не только полицейским, но даже близким людям, читайте в отдельном материале.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области 

