



Направленные на Волгоградскую область беспилотники попали в жилой дом и на территорию детского сада в Волжском. Из-за массированной атаки БПЛА пожар начался и на территории завода в Красноармейском районе Волгограда.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул.Карбышева, дом 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда, - прокомментировал ситуацию губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По предварительной информации, ночная атака обошлась без пострадавших. На месте падения БПЛА и их обломков работают сотрудники оперативных служб и администраций.

Беспилотную опасность в Волгоградской области объявили накануне вечером. Горожан попросили не подходить к окнам и избегать открытых участков улиц.