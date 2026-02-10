



Волгоградские предприниматели уже вовсю готовятся к цветочному буму, ожиданием которого они живут едва ли не весь год. По их предварительным прогнозам, после прежнего подорожания тюльпанов покупатели могут не опасаться резкого и больно бьющего по кошельку скачка цен.

Подготовка к весеннему сезону у крупных производителей начиналась вполне традиционно – с подорожания луковицы тюльпана. Однако из-за тенденций прошлых лет на рынке произошел неожиданный поворот.

– Честно говоря, такого я еще не встречал – в январе цена на тюльпан по предзаказу стала снижаться, – рассказывает один из крупных волгоградских производителей. – Этот шаг связан с тем, что среди оптовиков снизился спрос на цветок – в прошлом году многие из них попросту не расторговались. Цены на тюльпаны тогда подскочили вверх, а розничные покупатели старались сохранить прежний бюджет. То есть человек как тратил тысячу рублей на букет, так и тратил – просто в его руках оказывалось меньше цветов. Из-за весьма ощутимого сокращения заказов производители и пошли на снижение.





Конкретных прогнозов на сезон, который стартует уже через месяц, не делают даже крупные игроки цветочного рынка. Пока большинство из них уповают на установление баланса – сниженный спрос у оптовых закупщиков компенсируется средней ценой на праздничные букеты.

– Что будет в итоге на рынке? Хороший вопрос, – рассуждает собеседник ИА «Высота 102». – Во-первых, на рынке не будет перенасыщения. Что касается цветов, то дешевыми они, конечно, не станут. На мой взгляд, цена останется примерно на уровне прошлогодней – около 150 рублей за тюльпан. Большую стоимость наши покупатели, скорее всего, не воспримут.

В прошлом году цены на весенние букеты для дам подпортили праздничное настроение многим горожанам. И хотя накануне 8 марта мужчины не скупились на цветущий источник радости, продавцов нередко спрашивали о причинах резкого подорожания.

– Цены на тюльпаны действительно поднялись: в прошлом году продавали их по 110 рублей за штуку, сейчас – по 130-150. Люди признают, что дороговато. Мы и сами это понимаем. Но что делать? – говорили продавцы на цветочных базарах.

Новые расценки на самый ходовой праздничный товар производители цветов объясняли не только подорожанием луковицы, но и серьезным неурожаем тюльпанов в Голландии.

– За три года закупочная цена на луковицу тюльпанов выросла втрое. В этом году производитель покупал посадочный материал за 42 рубля. Такой стремительный рост цен связан в первую очередь с удорожанием товара в Голландии. Из-за случившегося в этом году потопа и неурожая стоимость луковицы поднялась достаточно весомо – учитывайте, что товар продается в евро. Свою роль сыграли и перекупщики, на общей волне резко задравшие цены.

Фото Геннадия Гуляева