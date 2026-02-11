Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛА

В Волгоградской области после ночной атаки беспилотников заработал аэропорт. Небо над регионом Росавиация открыла сегодня в 5-58.

План «Ковер» в волгоградском аэропорту ввели накануне в 22-02. Временные ограничения на вылет и прием воздушных судов были связаны с объявленным режимом беспилотной опасности.

Утром 11 февраля в воздушной гавани задерживается вылет одного столичного рейса. Самолет авиакомпании «Победа» отправится в столицу на полтора часа позже запланированного – в 12:10. Остальные самолеты отправятся в пункты назначения по расписанию.

Сегодняшней ночью Волгоградская область пережила массированную атаку БПЛА. В Волжском беспилотники попали в жилой дом на улице Карбышева, 75, а также на территорию детского сада «Ягодка». В Красноармейском районе Волгограда тушат пожар на территории завода. По предварительной информации, ночные ЧП обошлись без пострадавших.

Фото Павла Мирошкина