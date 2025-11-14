Экономика

УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской области

Экономика 14.11.2025 14:21
Независимый участник розничного рынка нефтепродуктов добровольно снизил цены на топливо после вмешательства УФАС. Как сообщили в антимонопольном органе, ведомство  зафиксировало значительное превышение – почти на  8% – розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 ООО «Аркон-Про» над ценами, установленными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями.

В региональном управлении выяснили, что ООО «Аркон-Про» по итогам 2024 года занимает доминирующее положение в границах Октябрьского района Волгоградской области на розничном рынке автомобильных бензинов АИ-92. В связи с этим на общество распространяются запреты, предусмотренные Законом о защите конкуренции.

После вмешательства Волгоградского УФАС ООО «Аркон-Про» цены на АИ-92 и АИ-95 на заправках Волгоградской области были снижены. 

