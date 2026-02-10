Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
Федеральные новости
 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
Общество

Надпись «Сталин» и три барельефа вошли в список охраняемых в Волгограде

Общество 10.02.2026 19:31
0
10.02.2026 19:31


В Волгограде утверждены предметы охраны здания бывшей партшколы на проспекте Ленина, которая является объектом культурного наследия. В настоящее время здесь находится Волгоградский государственный медицинский университет.


В перечне, утвержденном приказом облкультнаследия, указаны местоположение и градостроительные характеристики, объемно-пространственная композиция здания, архитектурный стиль, крыша, композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов, а также материал и характер их обработки. Самое объемное описание включает именно композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов и их декоративное убранство. 


Так, в перечень охраняемых на фасаде здания вошли пилястры прямоугольного сечения с капителями коринфского ордера с советской символикой (лепная раскрытая книга, где на левой странице надпись «Ленин», а на правой странице – «Сталин») в простенках оконных проемах на высоту 4-6 этажа здания. А также барельефы К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина на фасаде со стороны площади Павших борцов.


Напомним, что ранее на лепных раскрытых книгах надпись «Сталин» была замазана. Ее восстановили лишь в 2024 году в ходе реставрационных работ. Также планировали вернуть на фасад здания и профиль вождя, который демонтировали в 1961 году на фоне развенчания культа личности Сталина. Однако из-за неаккуратно подогнанных облицовочных блоков на месте, где должны были прочертить профиль вождя, сделать этого не удалось.

В итоге место решили оставить пустым. На здании бывшей партшколы так и остались три барельефа, которые внесены в предмет охраны. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.02.2026 21:40
Общество 10.02.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 21:19
Общество 10.02.2026 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 20:31
Общество 10.02.2026 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 19:31
Общество 10.02.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 18:14
Общество 10.02.2026 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 17:55
Общество 10.02.2026 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 17:26
Общество 10.02.2026 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 16:30
Общество 10.02.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 16:08
Общество 10.02.2026 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 15:52
Общество 10.02.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 15:22
Общество 10.02.2026 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 14:24
Общество 10.02.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 14:17
Общество 10.02.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 14:01
Общество 10.02.2026 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 12:53
Общество 10.02.2026 12:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
Гигантские варежки связали в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:19
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность.Смотреть фотографии
18:00
В Советском районе Волгограда реконструируют улицу ради велодорожки и мотеляСмотреть фотографии
17:31
«Дешевыми точно не будут»: производитель рассказал, сколько будут стоить в Волгограде тюльпаны на 8 МартаСмотреть фотографии
16:58
В Госдуме предложили отменить обязательную пропискуСмотреть фотографии
16:31
Надпись «Сталин» и три барельефа вошли в список охраняемых в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:00
Матч памяти погибшего на СВО Алексея Сигитова провели ватерполисты ВолгоградаСмотреть фотографии
15:14
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
14:55
В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
14:26
Природоохранный прокурор Илюшин спросит у волгоградцев о наболевшемСмотреть фотографии
13:36
РФС: спортшкола «Ротор» примет участие в новом сезоне ЮФЛ ЮгСмотреть фотографии
13:30
«Ощущение, что на грудь давят кирпичом»: кардиолог предостерегла волгоградцев от экстрима в морозыСмотреть фотографии
13:08
Суд в Волгограде постановил заблокировать лазейку экстремистских учений в СетиСмотреть фотографии
12:56
«Задача – выигрывать»: Бурлаченко об участии «Ротора-2» в турнире «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
12:52
Соцфонд выдал волгоградцам более 8,5 тысячи сертификатов на маткапиталСмотреть фотографии
11:56
АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборахСмотреть фотографии
11:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:17
«Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКДСмотреть фотографии
11:11
Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
11:01
«Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультомСмотреть фотографии
10:45
Роскомнадзор начнет замедлять TelegramСмотреть фотографии
09:53
Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питаниеСмотреть фотографии
09:09
612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом НестругинымСмотреть фотографии
08:54
В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
08:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
07:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
07:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
 