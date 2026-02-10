В Волгограде утверждены предметы охраны здания бывшей партшколы на проспекте Ленина, которая является объектом культурного наследия. В настоящее время здесь находится Волгоградский государственный медицинский университет.





В перечне, утвержденном приказом облкультнаследия, указаны местоположение и градостроительные характеристики, объемно-пространственная композиция здания, архитектурный стиль, крыша, композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов, а также материал и характер их обработки. Самое объемное описание включает именно композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов и их декоративное убранство.





Так, в перечень охраняемых на фасаде здания вошли пилястры прямоугольного сечения с капителями коринфского ордера с советской символикой (лепная раскрытая книга, где на левой странице надпись «Ленин», а на правой странице – «Сталин») в простенках оконных проемах на высоту 4-6 этажа здания. А также барельефы К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина на фасаде со стороны площади Павших борцов.





Напомним, что ранее на лепных раскрытых книгах надпись «Сталин» была замазана. Ее восстановили лишь в 2024 году в ходе реставрационных работ. Также планировали вернуть на фасад здания и профиль вождя, который демонтировали в 1961 году на фоне развенчания культа личности Сталина. Однако из-за неаккуратно подогнанных облицовочных блоков на месте, где должны были прочертить профиль вождя, сделать этого не удалось.

В итоге место решили оставить пустым. На здании бывшей партшколы так и остались три барельефа, которые внесены в предмет охраны.





