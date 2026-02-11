Котово 11 февраля осталось без отопления и воды





Сразу две коммунальные аварии произошли в Котово Волгоградской области. По данным администрации городского поселения, утром 11 февраля случился порыв теплотрассы около дома №88 по улице Коммунистическая. В результате без отопления остался ряд домов и социальных объектов:

* Коммунистическая, 80, 88, 82;

* Свердлова, 2, 4;

* «Почта»;

* садик № 8;

* поликлиника;

* Победы, 3, 5, 9, 11;

* Синельникова, 4, 6;

* Нефтяников, 7;

* Чапаева, 14.

Также власти сообщили о проблемах с водоснабжением в Котово.

- 9 февраля из-за аварийного отключения линии 110 кВт произошла остановка насосов на водозаборе Филино, что привело к снижению давления на водоводе Филино — Котово, - говорится в заявлении коммунальных служб.

После устранения аварии линия электроснабжения была запущена, но насосы не смогли вывести водовод на рабочее давление. Текущее давление на водоводе Филино — Котово составляет на сегодняшний момент 4,2 атм. В настоящее время специалисты ведут обследование водовода, чтобы установить причину падения давления, заверили чиновники. В администрации заявили также, что работы затруднены из-за протяженности водовода и большого количества снега.

Между тем, жители микрорайонов Котово уже несколько дней жаловались на полное отсутствие воды. Однако в диспетчерской службе котовчанам не поясняли причину.



