В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсад





В администрации Волжского рассказали о ситуации после отражения атаки БПЛА. По данным мэрии городского округа Волгоградской области, жители дома №75 по ул. Карбышева, где после отражения атаки БПЛА осколками было выбито окно, эвакуируются в пункт временного размещения в детсаду №48 «Ягодка».





Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений.





Детский сад №48 «Ягодка» сегодня, 11 февраля, не будет принимать детей. Для воспитанников, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, организован прием в соседнем детском саду №98.





Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил о последствиях уничтожения украинских БПЛА в регионе. В Волжском было повреждено остекление в многоквартирном доме, осколки попали на территорию детского сада, также произошел пожар на предприятии на юге Волгограда. По данным Минобороны, в регионе минувшей ночью было уничтожено 49 БПЛА. Пострадавших в результате отражения налета беспилотников нет.



