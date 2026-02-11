Общество 11.02.2026 08:27
0
11.02.2026 08:27
В администрации Волжского рассказали о ситуации после отражения атаки БПЛА. По данным мэрии городского округа Волгоградской области, жители дома №75 по ул. Карбышева, где после отражения атаки БПЛА осколками было выбито окно, эвакуируются в пункт временного размещения в детсаду №48 «Ягодка».
Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений.
Детский сад №48 «Ягодка» сегодня, 11 февраля, не будет принимать детей. Для воспитанников, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, организован прием в соседнем детском саду №98.
Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил о последствиях уничтожения украинских БПЛА в регионе. В Волжском было повреждено остекление в многоквартирном доме, осколки попали на территорию детского сада, также произошел пожар на предприятии на юге Волгограда. По данным Минобороны, в регионе минувшей ночью было уничтожено 49 БПЛА. Пострадавших в результате отражения налета беспилотников нет.
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейса11.02.2026 10:47
Общество 11.02.2026 10:47
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛА11.02.2026 10:24
Общество 11.02.2026 10:24
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию моркови11.02.2026 10:10
Общество 11.02.2026 10:10
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевидения11.02.2026 10:09 Реклама
Общество 11.02.2026 10:09 Реклама
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга11.02.2026 10:03
Общество 11.02.2026 10:03
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятине11.02.2026 09:53
Общество 11.02.2026 09:53
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенников11.02.2026 09:35
Общество 11.02.2026 09:35
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу11.02.2026 08:29
Общество 11.02.2026 08:29
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсад11.02.2026 08:27
Общество 11.02.2026 08:27
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед11.02.2026 08:00
Общество 11.02.2026 08:00
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской области11.02.2026 07:17
Общество 11.02.2026 07:17
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛА11.02.2026 06:50
Общество 11.02.2026 06:50
В Волгограде отменили режим беспилотной опасности после массированной атаки БПЛА11.02.2026 06:30
Общество 11.02.2026 06:30
Гигантские варежки связали в ЦПКиО Волгограда10.02.2026 21:40
Общество 10.02.2026 21:40
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность10.02.2026 21:19
Общество 10.02.2026 21:19