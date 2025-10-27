Расследования

По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годам

Расследования 27.10.2025 11:52
27.10.2025 11:52


Сегодня, 27 октября, в Центральном районном суде Волгограда огласили приговор участникам преступного сообщества, обвиняемых в мошенничестве с автостраховками, в составе которой были три бывших депутата городской думы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Алексей Зверев приговорен к 14 годам в колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Евгений Щур и Федор Литвиненко проведут в колонии строгого режима 13 лет, им также назначен штраф в размере 1,8 миллиона рублей. Еще двоим участникам преступной группировки Максиму Калашникову назначили 6 лет в колонии общего режима, а Наталье Володиной - 5,5 лет в колонии общего режима.

Напомним, гособвинение просило  для Алексея Зверева и Евгения Щура по 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей, для Федора Литвиненко – 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,5 миллиона. Однако свою вину подсудимые не признавали.

Как пояснили в СУ СК по Волгоградской области,  следствие и суд установили, что трое бывших депутатов Волгоградской городской думы организовали и впоследствии руководили преступным сообществом, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса. 

– Осужденные через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников «европротоколы». В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям «пострадавшие» автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые, к тому же, завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств, – сообщают в СУ СКР. – Необходимый пакет документов прикладывался к исковым заявлениям, ответчиками по которым выступали страховые компании. Участия в судах принимали «специальные» юристы, которые несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти деньги в судебном порядке всё с тех же страховых компаний.

Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер на стадии расследования следователями наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, в том числе на земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, транспортные средства и даже линию электроснабжения, стоимость которого оценена примерно в 58 миллионов рублей.  

Отметим, что в рамках расследования этого уголовного дела в отдельные производства были выделены и направлены в суд еще почти 550 дел, в том числе в отношении аварийных комиссаров, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по проведению фиктивных технических экспертиз, а также других активных членов преступного сообщества. Их рассмотрение завершилось вынесением обвинительных приговоров либо прекращением преследования по нереабилитирующим основаниям – в связи с примирением сторон.

По информации официального представителя Волгоградской областной прокуратуры Оксаны Чередининой,  Щур, Литвиненко, Володина и Калашников взяты под стражу в зале суда, Зверев ранее находился под стражей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. 

