Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в Волгограде

Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда рассмотрит жалобы осужденных за мошенничество с автостраховками бывших депутатов городской думы – Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора Литвиненко. Заседание назначено на 25 декабря, сообщает V102.RU.

Ранее сообщалось, что бывшие народные избранники, приговоренные к длительным срокам, а также их защитники обжаловали суровые приговоры.

Центральный районный суд Волгограда в октябре 2025 года приговорил Зверева к 14 годам строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей, Щура и Литвиненко – к 13 годам «строгача» со штрафом в 1,8 миллиона для каждого. Также этим же приговором были осуждены еще двое участников преступной группировки.

Экс-депутатов признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ); мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ); мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.5 УК РФ); легализации (отмывании) денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что бывшие народные избранники организовали в Волгограде и впоследствии руководили преступным сообществом, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса. Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей.

Установлено, что в конце 2015 года Щур, Зверев и Литвиненко создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, осуществлявшими деятельность под видом коммерческих организаций ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Они занимались хищением страховых выплат за фиктивные ДТП, в том числе посредством предоставления в суды подложных документов о дорожных происшествиях, а также несоответствующих действительности сведений о якобы понесенных расходах, связанных с проведением автотехнических экспертиз и оказанием юридических услуг.

