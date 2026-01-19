Расследования

В Котово начался суд над экс-чиновником и подельником саратовского олигарха

В Котовском районном суде Волгоградской области стартовал судебный процесс по обвинению бывшего заместителя главы городского поселения Бориса Тареева по нескольким коррупционным статьям уголовного кодекса. 

Как сообщало ИА «Высота 102», дело поступило в районный суд перед Новым годом. Борис Тареев обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. 

Взятку, настаивает следствие, Тареев получил от саратовского бизнесмена Виктора Качуровского в размере 1,5 миллиона рублей за покровительство при разработке инвестиционной программы, связанной с теплоснабжением города. Целью являлось принятие льготных тарифов для компании ООО «Электросбыт», одним из руководителей которых является Качуровский. 

Также Тареев получил от предпринимателя в качестве взятки 250 тыс. рублей за незаконные действия, направленные на изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый в интересах перевозчика, аффилированного с бизнесменом.

В обвинительном заключении указан еще один эпизод деятельности бывшего чиновника, связанный с требованием к подчиненным передать ему часть зарплаты. Борис Тареев таким образом хотел погасить выписанный ему штраф за нарушение правил размещения контейнерных площадок. 

Вину в инкриминируемых деяниях Тареев признал лишь частично. Обвиняемый находится под стражей. 

Напомним, ранее за дачу взятки Тарееву был осужден Виктор Качуровский. Котовский районный суд приговорил его к 3,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн 250 тыс. рублей. Качуровский обжаловал приговор, рассмотрение дела еще не назначено.

А недавно обвинительный приговор выслушала бывшая главред районной газеты «Маяк» Тамара Сидорова. Вступившая в криминальные связи с олигархом Качуровским женщина  приговорена к к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова не сможет в течение пяти лет после окончания отбывания наказания заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также суд принял решение о конфискации в доход государства незаконно полученных ею денежных средств. При этом подсудимой предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда не вступило в законную силу. 

Ранее сообщалось, что Тамара Сидорова обвинялась в получении взятки от Виктора Качуровского.  За 475 тысяч рублей руководитель районной газеты публиковала материалы в интересах компаний, находящихся под контролем предпринимателя. 

