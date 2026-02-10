



С 1 марта в Волгоградской области начнут действовать новые правила рекламирования энергетических напитков. С весны вступают в силу поправки в федеральное законодательство, которые запрещают производителям и продавцам ориентировать рекламу соответствующей продукции на несовершеннолетних, а также апеллировать к наличию в напитках витаминов и полезных биологически активных веществ.

Кроме того, по новым требованиям рекламные ролики энергетиков на радио и ТВ теперь должны будут содержать информацию о вреде данной продукции. Для аудиоконтента предупреждение должно быть длительностью не менее трёх секунд, для видео — не менее пяти секунд, занимая от 7% площади кадра. Аналогичное требование к занимаемой площади касается и рекламных публикаций, распространяемых в печатном виде.

Отметим, по данным специалистов, в энергетиках, как правило, содержатся высокие концентрации кофеина, сахара и других веществ, которые особенно тяжело влияют на организм несовершеннолетних. Ранее в Волгоградской области был установлен запрет на продажу такого рода напитков подросткам. Позже к региональному опыту присмотрелись и в федеральном центре. Летом 2025 года аналогичные ограничения были установлены на всей территории России.

Фото из архива ИА «Высота 102»