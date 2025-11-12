Расследования

Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»

Расследования 12.11.2025 09:48
0
12.11.2025 09:48


58-летний бизнесмен из Саратовской области Виктор Качуровский обжаловал приговор, вынесенный Котовским районным судом Волгоградской области. Информация появилась на сайте районного суда. 

Напомним, как сообщало V102.RU, Виктор Качуровский был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в даче взятки бывшему замглавы  Котово Борису Тарееву. 

Суд установил, что Качуровский, занимая пост заместителя гендиректора ООО «Электросбытовая компания», в феврале 2024 года предложил Тарееву взятку в размере 250 000 рублей за  изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования. Бизнесмен рассчитывал, что перевозками займется контролируемая им компания. Чиновник через некоторое время вынес соответствующее постановление, после чего на его счет поступили обещанные деньги. 

Свою вину Виктор Качуровский признал. Помимо лишения свободы он был приговорен к штрафу  в размере 1 250 000 рублей. 

Напомним, Борис Тареев и Виктор Качуровский были задержаны в апреле 2025 года. Затем бизнесмен был переведен под домашний арест, а чиновника оставили в СИЗО. После оглашения приговора Качуровский был взят под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении Тареева, обвиняемого в получении крупной взятки,  находится в стадии расследования. 

Коллаж V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.11.2025 09:48
Расследования 12.11.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2025 17:13
Расследования 11.11.2025 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2025 16:16
Расследования 11.11.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2025 13:19
Расследования 11.11.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2025 12:21
Расследования 10.11.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2025 09:51
Расследования 10.11.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2025 07:40
Расследования 10.11.2025 07:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2025 13:09
Расследования 07.11.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2025 13:02
Расследования 07.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2025 10:43
Расследования 07.11.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2025 18:44
Расследования 06.11.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2025 17:41
Расследования 06.11.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2025 18:43
Расследования 05.11.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2025 17:49
Расследования 05.11.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2025 16:20
Расследования 05.11.2025 16:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:59
Разучились водить? В Волгограде вновь попал в больницу пассажир троллейбусаСмотреть фотографии
10:51
Волгоградского студента госпитализировали после укуса летучей мышиСмотреть фотографии
10:34
Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евроСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде осудят убившего двоих друзей водителя «Лады»Смотреть фотографии
09:48
Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»Смотреть фотографии
09:44
В Волгограде 720 кг костей перемололи в тонну фаршаСмотреть фотографии
09:38
От производителя – потребителю: Олег Савченко – о перспективах экспорта волгоградского зерна в Азию через порт ОляСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за светСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде задержали скупщика банковских картСмотреть фотографии
08:29
Портрет жертвы мошенников нарисовали волгоградские банкирыСмотреть фотографии
08:17
«Это необъяснимо»: высочайшего уровня магнитная буря ударит по волгоградцамСмотреть фотографии
07:46
Останки 17 красноармейцев обнаружили волгоградские поисковикиСмотреть фотографии
07:37
Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область планирует получить 5,89 млн рублей от приватизацииСмотреть фотографии
06:45
«Свадебную карусель» в ЦПКиО Волгограда установят к Новому годуСмотреть фотографии
06:23
Волгоградка Валентина Рясова одержала вторую победу на этапах Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
06:03
Угроза беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Дожди зарядят в Волгоградской области с 12 ноябряСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом подростку присудили 200 тысяч за сломанную челюсть ровесникаСмотреть фотографии
21:16
В Волжском скончался известный футбольный тренер Евгений ФедорищевСмотреть фотографии
20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:37
Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКаСмотреть фотографии
18:30
Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» Смотреть фотографии
18:23
В Камышине родным погибших военных передали наградыСмотреть фотографии
18:09
Новые кадровые назначения произошли в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
 