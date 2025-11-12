Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»

58-летний бизнесмен из Саратовской области Виктор Качуровский обжаловал приговор, вынесенный Котовским районным судом Волгоградской области. Информация появилась на сайте районного суда.
Напомним, как сообщало V102.RU, Виктор Качуровский был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в даче взятки бывшему замглавы Котово Борису Тарееву.
Суд установил, что Качуровский, занимая пост заместителя гендиректора ООО «Электросбытовая компания», в феврале 2024 года предложил Тарееву взятку в размере 250 000 рублей за изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования. Бизнесмен рассчитывал, что перевозками займется контролируемая им компания. Чиновник через некоторое время вынес соответствующее постановление, после чего на его счет поступили обещанные деньги.
Свою вину Виктор Качуровский признал. Помимо лишения свободы он был приговорен к штрафу в размере 1 250 000 рублей.
Напомним, Борис Тареев и Виктор Качуровский были задержаны в апреле 2025 года. Затем бизнесмен был переведен под домашний арест, а чиновника оставили в СИЗО. После оглашения приговора Качуровский был взят под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении Тареева, обвиняемого в получении крупной взятки, находится в стадии расследования.
