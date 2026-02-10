Под Волгоградом в рамках КШУ массово оборудуют эвакуационные пункты





С 16 по 19 февраля в Котельниковском районе Волгоградской области пройдут масштабные командно-штабные учения. В рамках тренировки будут развёрнуты мобильные пункты размещения граждан, точки выдачи средств индивидуальной защиты, питания. Также задействованы будут защитные сооружения, станции обезвреживания одежды и транспорта, посты химического и радиационного мониторинга.

- Учения призваны проверить готовность органов управления и сил гражданской обороны к действиям в условиях ЧС. Их цель – отработать механизмы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - сообщили в местной администрации.

Отметим, помимо разворачивания сил ГОЧС, в Котельниковском районе возможно включение сирен и звуковых оповещений. Муниципальные власти просят жителей сохранять спокойствие. Учения носят плановый характер, а сигналы тревоги не требуют выполнения каких-либо действий.

Фото из архива ИА «Высота 102»