Четыре человека пострадали в результате ЧП на ростовской шахте





Четыре человека пострадали в результате происшествия на шахте «Садкинское» в хуторе Голубинка Ростовской области сегодня, 5 февраля. Как сообщает Привет-Ростов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о взрыве на шахте подтвердил СМИ директор предприятия Владислав Цатуров.

– По словам руководителя шахты, взрыв произошёл во время проведения буровзрывных работ — сработал детонатор. При этом обрушения ствола шахты не произошло, и человеческих жертв удалось избежать, – уточняют ростовские журналисты.

Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и контролируют ситуацию на месте происшествия.