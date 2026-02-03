Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Экономика

Эксперты: фондовый рынок России сохраняет потенциал роста

Экономика 03.02.2026 16:47
0
03.02.2026 16:47


Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для значительного роста даже в отсутствие западного капитала. При этом в полной мере реализовать потенциал российского фондового рынка позволит развитие институциональной среды. К такому выводу пришли банк ВТБ и Школа финансов НИУ ВШЭ по итогам совместного исследования финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса. В нем приняли участие 114 топ-менеджеров крупнейших компаний из 12 ключевых отраслей экономики.

Самодостаточность и необходимость в новых импульсах 

Более 60% респондентов считают, что российский фондовый рынок способен расти без притока западного капитала. Половина участников опроса оптимистично смотрит на перспективы его развития. Среди основных факторов, сдерживающих развитие рынка, руководители компаний называют неопределённость правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски.

Тем не менее, рынку необходим новый стимул для роста, уверены участники опроса. Около 70% директоров, признающих потенциал фондового рынка, подчёркивают, что его реализация возможна при улучшении делового климата и при укреплении защиты прав инвесторов. Любые проявления правовой неопределённости вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что напрямую отражается на капитализации публичных компаний.

Оценивая текущую работоспособность публичного рынка акций, участники опроса разделились почти поровну. Наибольшая доля «скептиков» зафиксирована в машиностроении и ИТ-секторе. Если говорить об активном управлении стоимостью компаний, большинство сторонников этой позиции представлены в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Эти отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов.

Отдельный блок исследования был посвящён стратегиям обратного выкупа акций. У респондентов, сдержанно оценивающих перспективы фондового рынка, позиции вновь разделились: половина считает целесообразным выкуп акций на баланс компании, вторая половина — на уровне мажоритарных акционеров, вплоть до делистинга. Это отражает различия в корпоративных стратегиях и оценках долгосрочных преимуществ публичного статуса.

Мнения экспертов

– Развитие публичного рынка – один из ключевых факторов укрепления инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического роста, и со своей стороны мы видим растущий интерес со стороны эмитентов к выходу на IPO, – комментирует член Правления ВТБ Виталий Сергейчук. – Ежегодный объем привлекаемых средств на рынках акционерного капитала составил 108 млрд и 123 млрд руб. в 2024 и 2025 гг. соответственно. С учетом перечня потенциальных эмитентов мы надеемся увидеть аналогичный уровень глубины рынка в 2026 году при условии благоприятной рыночной конъюнктуры».

– Голос бизнеса, прозвучавший в нашем исследовании, чётко указывает на приоритеты: регуляторам и участникам финансового рынка необходимо энергично укреплять институты корпоративного управления и повышать качество защиты прав инвесторов. Одновременно эмитентам, особенно компаниям, планирующим IPO, важно убедительно продемонстрировать на внешнем контуре то, что их стратегии нацелены на долгосрочный и устойчивый рост стоимости для всех заинтересованных сторон, – резюмирует научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.02.2026 17:05
Экономика 03.02.2026 17:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2026 16:47
Экономика 03.02.2026 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2026 13:19 Реклама
Экономика 03.02.2026 13:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2026 10:51
Экономика 03.02.2026 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2026 15:24
Экономика 02.02.2026 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2026 09:55
Экономика 01.02.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.01.2026 16:49
Экономика 30.01.2026 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2026 10:54 Реклама
Экономика 30.01.2026 10:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2026 09:41 Реклама
Экономика 30.01.2026 09:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2026 05:41
Экономика 30.01.2026 05:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2026 16:46
Экономика 29.01.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2026 16:45 Реклама
Экономика 29.01.2026 16:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2026 15:06
Экономика 29.01.2026 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2026 14:00
Экономика 29.01.2026 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2026 10:00
Экономика 29.01.2026 10:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:39
В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную водуСмотреть фотографии
20:19
Снегопады на Юге России: ростовчане толкали автобусы и шли пешком, волгоградцы откапывались утромСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
Пострадавшего в ДТП с поездом в Волгоградской области мужчину выхаживают врачиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградские чиновники судятся с подрядчиком из-за бракованных светофоровСмотреть фотографии
19:16
«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:45
В РПН признали чистым воздух после жалоб жителей Фролово на чадящий заводСмотреть фотографии
18:44
Лагерь «Чайка» под Волгоградом оштрафовали за вспышку кишечной инфекцииСмотреть фотографии
17:56
МЧС России предупредило волгоградцев о 35-градусных морозахСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде задержали наркодилеров с оптовой партией галлюциногеновСмотреть фотографии
17:34
Под Волгоградом ревнивый экс-супруг отсидит 6 лет за нападение на таксистаСмотреть фотографии
17:05
АвтоУСН: волгоградцам рассказали о преимуществах нового налогового режимаСмотреть фотографии
17:01
Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:32
Трое из 29 пропавших жителей Волгоградской области погиблиСмотреть фотографии
16:26
«Альянс Баскет» примет турнир «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
16:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
15:18
Волгоградские пенсионеры пострадали от юных курьеров аферистов из Кемерово и ЛипецкаСмотреть фотографии
15:16
Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходахСмотреть фотографии
15:16
Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 мартаСмотреть фотографии
14:19
Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаутаСмотреть фотографии
13:43
«Окажемся под сибирским антициклоном»: метеоролог рассказал волгоградцам, что ждать от февральской погодыСмотреть фотографии
13:35
Андрей Бочаров обсудил с художниками студии Грекова мемориал бойцам СВОСмотреть фотографии
12:42
Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессииСмотреть фотографии
12:29
«Аэрофлот» взыскал с дебошира ущерб за задержку рейса Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:03
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадковСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом появится патриотический музей в вагонах электричкиСмотреть фотографии
11:27
Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства РоссииСмотреть фотографии
 