Эксперты: фондовый рынок России сохраняет потенциал роста





Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для значительного роста даже в отсутствие западного капитала. При этом в полной мере реализовать потенциал российского фондового рынка позволит развитие институциональной среды. К такому выводу пришли банк ВТБ и Школа финансов НИУ ВШЭ по итогам совместного исследования финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса. В нем приняли участие 114 топ-менеджеров крупнейших компаний из 12 ключевых отраслей экономики.

Самодостаточность и необходимость в новых импульсах

Более 60% респондентов считают, что российский фондовый рынок способен расти без притока западного капитала. Половина участников опроса оптимистично смотрит на перспективы его развития. Среди основных факторов, сдерживающих развитие рынка, руководители компаний называют неопределённость правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски.

Тем не менее, рынку необходим новый стимул для роста, уверены участники опроса. Около 70% директоров, признающих потенциал фондового рынка, подчёркивают, что его реализация возможна при улучшении делового климата и при укреплении защиты прав инвесторов. Любые проявления правовой неопределённости вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что напрямую отражается на капитализации публичных компаний.

Оценивая текущую работоспособность публичного рынка акций, участники опроса разделились почти поровну. Наибольшая доля «скептиков» зафиксирована в машиностроении и ИТ-секторе. Если говорить об активном управлении стоимостью компаний, большинство сторонников этой позиции представлены в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Эти отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов.

Отдельный блок исследования был посвящён стратегиям обратного выкупа акций. У респондентов, сдержанно оценивающих перспективы фондового рынка, позиции вновь разделились: половина считает целесообразным выкуп акций на баланс компании, вторая половина — на уровне мажоритарных акционеров, вплоть до делистинга. Это отражает различия в корпоративных стратегиях и оценках долгосрочных преимуществ публичного статуса.

Мнения экспертов

– Развитие публичного рынка – один из ключевых факторов укрепления инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического роста, и со своей стороны мы видим растущий интерес со стороны эмитентов к выходу на IPO, – комментирует член Правления ВТБ Виталий Сергейчук. – Ежегодный объем привлекаемых средств на рынках акционерного капитала составил 108 млрд и 123 млрд руб. в 2024 и 2025 гг. соответственно. С учетом перечня потенциальных эмитентов мы надеемся увидеть аналогичный уровень глубины рынка в 2026 году при условии благоприятной рыночной конъюнктуры».

– Голос бизнеса, прозвучавший в нашем исследовании, чётко указывает на приоритеты: регуляторам и участникам финансового рынка необходимо энергично укреплять институты корпоративного управления и повышать качество защиты прав инвесторов. Одновременно эмитентам, особенно компаниям, планирующим IPO, важно убедительно продемонстрировать на внешнем контуре то, что их стратегии нацелены на долгосрочный и устойчивый рост стоимости для всех заинтересованных сторон, – резюмирует научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.