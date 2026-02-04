ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в Волгограде

В Волгограде на 150 миллионов рублей заключен контракт на обновление дорожной разметки в 2026 году в Волгограде. Работы на улично-дорожной сети, как сообщили в администрации города, стартуют весной. Контракт заключен с ИП Вилков Е.А.

Индивидуальный предприниматель Евгений Вилков зарегистрирован в Москве. Участник тендера смог обойти троих претендентов, предложив самую минимальную стоимость одной условной единицы работ и услуг. Объем работ будет зависит от потребности заказчика с учетом цены условной единицы, но не превысит общей суммы в 150 миллионов рублей. Контракт заключен на срок до конца текущего года.

- В рамках муниципального контракта подрядчик должен будет выполнить работы по нанесению линий, надписей и других обозначений на проезжую часть, искусственные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог Волгограда, - рассказали в мэрии.

Согласно условиям контракта, ИП обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативами и правилами организации дорожного движения. Для нанесения разметки будут применяться термопластик, холодный пластик и светоотражающие краски в зависимости от интенсивности движения на каждом участке.

Отметим, что ранее несколько лет подряд дорожную разметку на волгоградские дороги наносила преимущественно одна и та же местная фирма, имеющая отношение к семье бывшего депутата гордумы. В текущем году контракт выиграл ИП Вилков Е.А. из Москвы, который имел непосредственное отношение к дорожному хозяйству Волгограда.

Согласно данным сервиса по поиску и проверке контрагентов Seldon.Basis, Евгений Вилков с ноября 2008 года по июль 2013-го руководил МУ «Комдорстрой», с которым в феврале 2026 года и был заключен контракт на обновление дорожной разметки в Волгограде.





