Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возраст





Депутаты Государственной думы РФ от КПРФ разработали законопроект, которым предлагают вновь снизить пенсионный возраст россиян до прежних значений – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как сообщает ИА «Высота 102», данный документ уже размещен в базе Госдумы – его предстоит рассмотреть профильному комитету.

Согласно пояснительной записке, составленной коммунистами, пенсионная реформа 2019 года, по их мнению, не имеет под собой веских оснований.

– Снижение пенсионного возраста необходимо вернуть в параметры принятыми Верховным Советом Союза ССР в 1932 году. Необходимо отметить, что установление пенсионного возраста в 1932 году 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин было разработано на основе медицинских исследований жизни людей, их возрастной трудоспособности и возрастной заболеваемости. Но пенсионная реформа была проведена на основе ложной экономической целесообразности и не соответствующей действительности ожидаемой демографической ситуации. Научного обоснования реального возраста утраты трудоспособности большинством работников в старших возрастных группах представлено не было, – цитата из документа.

Именно поэтому, далее пишут разработчики законодательной инициативы, реализация основных положений пенсионной реформы не совпала с прогнозами авторов пенсионной реформы 2019 года.

– Да и не могла совпасть, поскольку пенсионная реформа была начата под давлением Международного валютного фонда, а не под влиянием объективных социальных процессов, – цитата.

Более того, настаивают депутаты, реализация пенсионной реформы привела к снижению продолжительности жизни: «Средняя продолжительность жизни мужчин в России в 2019 году была 73,3 года, в 2024 году - 72,8 лет. Это означает, что многие не успевают получить пенсию или получают ее лишь на несколько лет».

Суть законопроекта – в признании утратившим силу с 1 июля 2026 года Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».