ЦГМС: морозы в Волгоградской области резко пойдут на спад с 7 февраля

В Волгоградской области морозы постепенно начнут ослабевать с 7 февраля. Жители региона 4 февраля уже пережили одну из самых холодных ночей с понижением температуры в некоторых районах до -35 градусов. Такое же испытание ждет их и ночью 5 и 6 февраля, сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградский ЦГМС.

Но уже 7 февраля морозы резко пойдут на спад. Так, ночью в регионе ожидается от -10 до -15, а днем – от -2 до -7. Осадков в ближайшее время не прогнозируют, а вот такие явления как гололедица и снежные накаты сохранятся.