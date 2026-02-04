Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под Волгоградом





В Волгоградской области зафиксирован редкий случай — на свет появился настоящий богатырь. В Перинатальном центре №1 города Волжского 4 февраля родился мальчик весом 7 килограммов 60 граммов и ростом 70 сантиметров.

Малыш родился естественным путём ранним утром. По словам медиков, сейчас и мама, и новорождённый чувствуют себя удовлетворительно. Дома маленького рекордсмена уже ждут два старших брата и сестра.

Это не первый крупный малыш в Перинатальном центре, однако нынешний вес значительно превышает предыдущий рекорд 2024 года, когда родился ребёнок весом 4 кг 150 гр.

Фото: сгенерировано ИИ