Бензин и дизтопливо растут в цене в Волгоградской области

В Волгоградской области за неделю цены на дизельное топливо и автомобильный бензин всех марок снова отметились «копеечным» ростом. Согласно еженедельному наблюдению Волгоградстата, в среднем повышение произошло на 0,1% по сравнению к предыдущей неделей.

Так, цена на дизтопливо составила 74,38 рубля за литр, что на 7 копеек дороже. Литр АИ-92 стоит уже 63,22 рубля – рост на 0,14% или 4 копейки.

Популярный АИ-95, который еще на прошлой неделе перешагнул отметку в 70 рублей за литр, на АЗС торгуют за 70,10 рубля (рост на 0,13%). АИ-98 стоит уже 91,12 рубля, что выше по сравнению с прошлой неделей на 10 копеек или 0,06%.





