Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Транспорт

В Волгограде с 20 марта закроют на ремонт путепровод на ул. Базисная

Транспорт 12.03.2026 16:26
0
12.03.2026 16:26


Путепровод на улице Базисная в Волгограде полностью закроют на ремонт с 20 марта по 1 сентября. В мэрии сообщили, что из-за этого в Советском районе поменяется схема движения автомобильного и общественного транспорта.

- Объехать место проведения работ автомобилисты смогут по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской, - сообщили в городской администрации. - Общественный транспорт временно перестанет обслуживать остановку «Тулака», расположенную у домов №12 и №19 по ул. Туркменской.

Так, троллейбусы маршрутов №8а, №10 и №15а после остановки «Фабрика «Царица» будут проходить по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого. По ул. Тулака общественный транспорт будет совершать остановку напротив дома №20, затем выходить на ул. Турменскую, где маршрут №8а будет следовать в сторону Оптово-строительного рынка, а маршруты №№ 10 и 15а – в сторону разворотного кольца на пл. Куйбышева. 

Напомним, что в 2025 году на указанном сооружении были проведены подготовительные работы в подмостовом пространстве и укреплены откосы. В текущем году основной этап работ, согласно проекту, будет вестись непосредственно на проезжей части. Работы организованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Порядной организации предстоит более чем за пять месяцев отремонтировать пролетные строения, заменив консольные участки и опоры, резино-металлические опорные части и деформационные швы, произвести устройство нового мостового полотна, включающее фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и укладку нового слоя асфальтобетона. Также на сооружении заменят ограждения, отремонтируют и покрасят железобетонные поверхности и стелы.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
12.03.2026 16:26
Транспорт 12.03.2026 16:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.03.2026 12:02
Транспорт 11.03.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.03.2026 12:38
Транспорт 05.03.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.03.2026 13:18
Транспорт 04.03.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.03.2026 09:58
Транспорт 02.03.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.03.2026 13:23
Транспорт 01.03.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.02.2026 19:38
Транспорт 20.02.2026 19:38
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 16:27
Транспорт 19.02.2026 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 15:40
Транспорт 19.02.2026 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 11:09
Транспорт 19.02.2026 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 10:10
Транспорт 19.02.2026 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 15:07
Транспорт 17.02.2026 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 10:41
Транспорт 17.02.2026 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 07:35
Транспорт 16.02.2026 07:35
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 06:11
Транспорт 16.02.2026 06:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:53
Под Волгоградом дорогу с перепаханным асфальтом отремонтируют по решению судаСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде с 20 марта закроют на ремонт путепровод на ул. БазиснаяСмотреть фотографии
15:43
Андрей Бочаров в новой должности представил регион на форуме «Есть результат!»Смотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом тысячи единиц контрафактной одежды и обуви передали в зону СВОСмотреть фотографии
15:10
В Волгоградской области лесоруб спилил ценные дубы на дроваСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде нашли пропавшего 9-летнего мальчикаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
13:55
Волгоградская область передала участникам СВО средства связиСмотреть фотографии
13:31
В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»Смотреть фотографии
13:06
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокамСмотреть фотографии
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьникСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчиныСмотреть фотографии
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное мореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗОСмотреть фотографии
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражениемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщинуСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области банкиры терпели 10 лет, чтобы нажиться на наследникахСмотреть фотографии
09:38
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе неделиСмотреть фотографии
09:24
С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде и области 12 марта прозвучит сигнал тревогиСмотреть фотографии
08:49
ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензииСмотреть фотографии
08:40
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сетиСмотреть фотографии
08:16
Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законыСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоковСмотреть фотографии
07:38
ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Участник СВО стал старшим тренером Академии «Ротор»Смотреть фотографии
06:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 