В Волгограде с 20 марта закроют на ремонт путепровод на ул. Базисная

Путепровод на улице Базисная в Волгограде полностью закроют на ремонт с 20 марта по 1 сентября. В мэрии сообщили, что из-за этого в Советском районе поменяется схема движения автомобильного и общественного транспорта.

- Объехать место проведения работ автомобилисты смогут по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской, - сообщили в городской администрации. - Общественный транспорт временно перестанет обслуживать остановку «Тулака», расположенную у домов №12 и №19 по ул. Туркменской.

Так, троллейбусы маршрутов №8а, №10 и №15а после остановки «Фабрика «Царица» будут проходить по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого. По ул. Тулака общественный транспорт будет совершать остановку напротив дома №20, затем выходить на ул. Турменскую, где маршрут №8а будет следовать в сторону Оптово-строительного рынка, а маршруты №№ 10 и 15а – в сторону разворотного кольца на пл. Куйбышева.

Напомним, что в 2025 году на указанном сооружении были проведены подготовительные работы в подмостовом пространстве и укреплены откосы. В текущем году основной этап работ, согласно проекту, будет вестись непосредственно на проезжей части. Работы организованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Порядной организации предстоит более чем за пять месяцев отремонтировать пролетные строения, заменив консольные участки и опоры, резино-металлические опорные части и деформационные швы, произвести устройство нового мостового полотна, включающее фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и укладку нового слоя асфальтобетона. Также на сооружении заменят ограждения, отремонтируют и покрасят железобетонные поверхности и стелы.





