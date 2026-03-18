В Волгограде началась подготовка ко второму этапу реконструкции улицы Латошинская в Тракторозаводском районе. Общественные обсуждения документации проекта планировки и межевании территории этой автомобильной дороги пройдут с 19 марта по 3 апреля. Соответствующее постановление подписано главой Волгограда.

Площадь территории в границах проектирования составляет – 10,28 га. В настоящее время улица Латошинская имеет проезжую часть шириной 7 метров без пешеходных тротуаров. Проектом предусмотрена реконструкция дороги до четырех полос, каждая будет шириной по 3,75 метра. Общая протяженность участка 2,7 км. Здесь таже запланирован пешеходный тротуар шириной 3 метра, однополосная велосипедная дорожка шириной 1,5 метра и зеленая зона 0,5 – 12,6 метра.

- В границах зоны планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожной сети – ул. Латошинская (II этап) расположен существующий жилой дом, здание (технического обслуживания автомобилей), а также здание (гаража). В соответствии с проектным решением данные объекты подлежат демонтажу в связи с реконструкцией линейного объекта – улично-дорожной сети ул. Латошинская (II этап), - указано в документации.

В качестве мероприятий по обеспечению устойчивости откосов земляного полотна и предохранения их от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрена их планировка и укрепление. Для этого будут посеяны многолетние травы. Реконструкции и переустройству подлежат и находящиеся в указанной зоне инженерные сети: водопровод, газопровод, силовой кабель и кабель связи.

Напомним, что ранее дорожники реконструировали 2,5-километровый участок от улицы Шурухина до съезда в Винновский массив в ходе I этапа модернизации улицы Латошинская. Движение по новой четырехполосной дороге было открыто в начале сентября 2025 года. Тогда было объявлено и о планах по второму этапу реконструкции улицы Латошинская - от съезда с Винновского массива до улицы Героев Тулы.

Скриншот Яндекс.Карты

