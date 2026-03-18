Главное

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Актуально

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Федеральные новости

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
Федеральные новости
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Транспорт

Четыре полосы и велодорожка: в Волгограде готовят к реконструкции 2,7 км ул. Латошинская

0
В Волгограде началась подготовка ко второму этапу реконструкции улицы Латошинская в Тракторозаводском районе. Общественные обсуждения документации проекта планировки и межевании территории этой автомобильной дороги пройдут с 19 марта по 3 апреля. Соответствующее постановление подписано главой Волгограда.

Площадь территории в границах проектирования составляет – 10,28 га. В настоящее время улица Латошинская имеет проезжую часть шириной 7 метров без пешеходных тротуаров. Проектом предусмотрена реконструкция дороги до четырех полос, каждая будет шириной по 3,75 метра. Общая протяженность участка 2,7 км. Здесь таже запланирован пешеходный тротуар шириной 3 метра, однополосная велосипедная дорожка шириной 1,5 метра и зеленая зона 0,5 – 12,6 метра.

- В границах зоны планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожной сети – ул. Латошинская (II этап) расположен существующий жилой дом, здание (технического обслуживания автомобилей), а также здание (гаража). В соответствии с проектным решением данные объекты подлежат демонтажу в связи с реконструкцией линейного объекта – улично-дорожной сети ул. Латошинская (II этап), - указано в документации.

В качестве мероприятий по обеспечению устойчивости откосов земляного полотна и предохранения их от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрена их планировка и укрепление. Для этого будут посеяны многолетние травы. Реконструкции и переустройству подлежат и находящиеся в указанной зоне инженерные сети: водопровод, газопровод, силовой кабель и кабель связи.

Напомним, что ранее дорожники реконструировали 2,5-километровый участок от улицы Шурухина до съезда в Винновский массив в ходе I этапа модернизации улицы Латошинская. Движение по новой четырехполосной дороге было открыто в начале сентября 2025 года. Тогда было объявлено и о планах по второму этапу реконструкции улицы Латошинская - от съезда с Винновского массива до улицы Героев Тулы.  

Скриншот Яндекс.Карты

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
18.03.2026 06:30
Транспорт 18.03.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.03.2026 11:30
Транспорт 16.03.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.03.2026 16:26
Транспорт 12.03.2026 16:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.03.2026 12:02
Транспорт 11.03.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.03.2026 12:38
Транспорт 05.03.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.03.2026 13:18
Транспорт 04.03.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.03.2026 09:58
Транспорт 02.03.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.03.2026 13:23
Транспорт 01.03.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.02.2026 19:38
Транспорт 20.02.2026 19:38
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 16:27
Транспорт 19.02.2026 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 15:40
Транспорт 19.02.2026 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 11:09
Транспорт 19.02.2026 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 10:10
Транспорт 19.02.2026 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 15:07
Транспорт 17.02.2026 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 10:41
Транспорт 17.02.2026 10:41
Комментарии 0

0
Далее

