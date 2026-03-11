



В Новоаннинском районе Волгоградской области суд по иску прокуратуры озадачил региональных чиновников ремонтом аварийной дороги 18Н-85 «Панфилово-Тростянский-Попов». Проезжая часть протяжённостью 39 километров с 2010 года находится в ведении областных властей, однако должным образом за ней никто не следил.

- В ходе проведенной прокуратурой проверки на указанной автодороге было установлено наличие выбоин, колейности, частичного разрушения дорожного полотна, заниженности обочины, а также отсутствия дорожной разметки, - сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Отметим, факт надлежащего состояния дороги чиновниками не оспаривался. Решением суда комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области предписано отремонтировать проезжую часть в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу.

Фото из архива ИА «Высота 102»