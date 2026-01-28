Соцвыплаты волгоградским инвалидам и ветеранам повысят с 1 февраля

С 1 февраля текущего года в России будут проиндексированы социальные выплаты ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Так, для инвалидов I группы выплата увеличится до 6157 рублей, а для инвалидов ВОВ – до 8794 рублей. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

Индексация коснется также и детей-инвалидов. Что касается выплаты ветеранам боевых действий, то ее увеличат до 4 839 рублей. Участники Великой Отечественной войны с учетом индексации будут получат соцвыплату в сумме 6 596 рублей.





