Волгоградцам рассказали о новых правилах обучения в автошколах с 1 марта





Новые правила обучения в автошколах начнут действовать в России с 1 марта 2026 года. Нововведения коснутся и организаций, расположенных в Волгоградской области. Основанием стал приказ Минпросвещения.

В частности, изменения внесут в программы переподготовки. Например, водителям, у которых уже есть права одной категории и которые хотят обучиться на другую, не обязательно теперь полностью проходить новый курс. Достаточно будет прослушать обучающий курс на управление другим видом транспорта.

Одна из главных корректировок касается увеличения обязательных часов для обучающихся по категории В с 38 до 42 часов, отведённых на практику. Для категории «В» увеличение составит с 56 до 58 часов для автомобилей с механической коробкой передач и с 54 до 56 — для автомата.

Также с 1 марта можно будет обучаться не только в автошколах, но и в других организациях, например, транспортных или транспортно-пассажирских предприятиях.

Еще одно новшество - теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно.

Кроме того, изменения коснутся содержания курса по оказанию первой помощи при ДТП, которые касаются участников дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности. Учебный курс также будет дополнен вопросами опасного вождения.



