На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Волгоградцам рассказали о новых правилах обучения в автошколах с 1 марта

28.01.2026 09:19
28.01.2026 09:19


Новые правила обучения в автошколах начнут действовать в России с 1 марта 2026 года. Нововведения коснутся и организаций, расположенных в Волгоградской области. Основанием стал приказ Минпросвещения. 

В частности, изменения внесут в программы переподготовки. Например, водителям, у которых уже есть права одной категории и которые хотят обучиться на другую, не обязательно теперь полностью проходить новый курс. Достаточно будет прослушать обучающий курс на управление другим видом транспорта. 

Одна из главных корректировок касается увеличения обязательных часов для обучающихся по категории В с 38 до 42 часов, отведённых на практику. Для категории «В» увеличение составит  с 56 до 58 часов для автомобилей с механической коробкой передач  и с 54 до 56 — для автомата.

Также с 1 марта можно будет обучаться не только в автошколах, но и в других организациях, например, транспортных или транспортно-пассажирских предприятиях. 

Еще одно новшество -  теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно. 

Кроме того, изменения коснутся содержания курса по оказанию первой помощи при ДТП, которые касаются участников дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности. Учебный курс также будет дополнен вопросами опасного вождения.


Общество
28.01.2026 12:08
28.01.2026 12:08
Общество
28.01.2026 11:56
28.01.2026 11:56
Общество
28.01.2026 11:35
28.01.2026 11:35
Общество
28.01.2026 11:25
28.01.2026 11:25
Общество
28.01.2026 11:21
28.01.2026 11:21
Общество
28.01.2026 10:46
28.01.2026 10:46
Общество
28.01.2026 10:33
28.01.2026 10:33
Общество
28.01.2026 10:16
28.01.2026 10:16
Общество
28.01.2026 09:47
28.01.2026 09:47
Общество
28.01.2026 09:19
28.01.2026 09:19
Общество
28.01.2026 08:15
28.01.2026 08:15
Общество
28.01.2026 08:09
28.01.2026 08:09
Общество
28.01.2026 08:07
28.01.2026 08:07
Общество
28.01.2026 07:48
28.01.2026 07:48
Общество
28.01.2026 07:29
28.01.2026 07:29
12:33
12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»
12:08
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидов
11:56
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к Генпрокурору
11:35
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 января
11:35
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» весной
11:25
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской области
11:21
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 год
11:18
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНС
10:46
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусорки
10:33
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию
10:32
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в дом
10:16
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 января
10:11
10:11
Бочаров создал новый штаб в Волгоградской области
09:47
09:47
Житель Ростова получил срок за угрозы президенту в соцсетях
09:19
09:19
Волгоградцам рассказали о новых правилах обучения в автошколах с 1 марта
08:44
08:44
Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублей
08:15
08:15
Боинг-737 из Москвы улетел в Саратов вместо Волгограда
08:09
08:09
Росавиация сняла 12-часовой запрет на полеты в Волгограде и области
08:07
08:07
В Волгоградской области 12 часов действовала угроза атак БПЛА
07:48
07:48
МЧС объявило о ближайшей погодной угрозе в Волгоградской области
07:29
07:29
Украинский БПЛА сбит 28 января над Волгоградской областью
07:17
07:17
Соцвыплаты волгоградским инвалидам и ветеранам повысят с 1 февраля
06:26
06:26
Волгоградцам рассказали о причинах блокировки денежных переводов
06:06
06:06
Волгоградцев будут лечить от гриппа по новому стандарту Минздрава
05:52
05:52
Пожар на складах в Волгограде локализован на площади 1500 кв.м.
23:47
23:47
Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в Волгограде
23:27
23:27
ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в Волгограде
22:57
22:57
Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 1500 кв. метров
22:43
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериалов
21:24
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной Волгограда
 