Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 января

Магнитная буря ожидается к вечеру 28 января. Согласно прогнозу ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения не превысят 5 баллов, что является слабой бурей.

Однако космическая погода может отразиться на самочувствии метеочувствительных граждан. Им рекомендуют избегать повышенных нагрузок в этот период, так они могут испытывать головные боли, упадок сил и проблемы с давлением.

Пик геомагнитных возмущений придется на вечернее время – после 18.00 мск.





