Житель Ростова получил срок за угрозы президенту в соцсетях





Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Денису Шевченко, который был обвинен в публичных призывах к террористическим действиям и распространении ложной информации о действиях ВС РФ.

Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на пресс-службу суда, обвиняемый использовал свой Telegram-канал для публикации фейковых сообщений.

В своем канале ростовчанин в июне 2023 года угрожал жизни президента страны и выдавал недостоверные сведения о передвижении подразделений армии. Суд назначил обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.