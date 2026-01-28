Жительница Волгоградской области выиграла миллион, однако едва не лишилась денег, так как билет оказался в мусорке. Как рассказали V102.RU в пресс-службе Национальной лотереи, розыгрыш проходил в конце прошлого года.

Как рассказала Наталья, осенью прошлого года она услышала в новостях, как одному мужчине приснился сон, что он выиграл в лотерею. Сон оказался вещим, когда мужчина купил билет и зачеркнул цифры, которые ему приснились. Тогда женщина вспомнила, что и ей снился похожий сон. Она купила билет и почти об этом забыла. Но, как выяснилось, она оказалась в числе счастливчиков с денежным призом.

Однако женщина не заметила смс о выигрыше на телефоне. А потом муж нечаянно выкинул выигрышный билет в мусорное ведро, но, к счастью, его не успели вынести из дома. Билет был извлечен и предъявлен для получения выигрыша.

Теперь счастливая семья планирует сделать ремонт в квартире, о котором мечтали.

Фото Национальной лотереи



