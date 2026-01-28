Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 год

Главное

Общество 28.01.2026 11:21
Сегодня, 28 января, в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров принял участие в коллегии ГУ МВД России по Волгоградской области. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на заседании были подведены итоги работы ведомства и отмечены лучшие сотрудники за 2025 год. 

— Главным результатом нашей совместной работы и реализованного комплекса мероприятий по итогам 2025 года считаю сохранение стабильного социально-экономического положения Волгоградской области, выполнение в полном объеме намеченных социальных обязательств, продолжение реализации всего комплекса задач развития региона, — подчеркнул Андрей Бочаров. — От имени жителей Волгоградской области благодарю всех вас и ваших коллег за высокий профессионализм и вклад в обеспечение комплексной безопасности. 


Также глава региона отметил положительную динамику по ключевым показателям состояния правопорядка региона. Кроме того, в ходе коллегии были намечены приоритетные направления совместной работы на 2026 год. 

— В каждодневной работе органов полиции прошу уделить особое внимание таким приоритетным направлениям как поддержание общественного порядка, противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму, пресечение незаконной миграции, борьба с незаконным оборотом наркотиков, борьба с мошенничеством, особенно с использованием цифровых технологий, снижение преступности в отношении и с участием несовершеннолетних, — заявил губернатор.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

