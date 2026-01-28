Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской области

Общество 28.01.2026 11:25
28.01.2026 11:25


Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым 27 января. Документом, проект которого был опубликован в середине января, предусматриваются выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате теракта, и возмещение вреда, причиненного при пресечении теракта.  Средства получат муниципалитеты в рамках межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ.

Так, размер единовременного пособия членам семей граждан, погибших при таких обстоятельствах, составит 1 миллион 567 тысяч 500 рублей, за тяжелые травмы житель региона получит  627 тысячи рублей, за легкие – 313 тысячи 500 рублей. 

В случае частичной потери имущества предусмотрена выплата в размере 78375 рублей, за полностью утраченное имущество – 156750 рублей на человека.

Согласно постановлению, финансовую помощь получат и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В случае утраты имущества они могут рассчитывать на 300 тысяч рублей. 

Рассматривать заявления граждан и устанавливать факты утраты имущества будут специальные комиссии в органах местного самоуправления. Основанием для выплат в связи с гибелью человека, причинением ущерба здоровью, имуществу являются постановления следственных органов о признании их потерпевшими. 

Напомним, в конце прошлого года Волгоградская гордума приняла порядок оказания социальной помощи пострадавшим от БПЛА жителям областного центра. Так, за полную или частичную потерю имущества предусмотрено не более 78375 рублей на человека, 156750 рублей на человека - за полностью утраченное имущество первой необходимости. Если в результате теракта пострадало жилье, то сумму определят из расчета 20 тысяч за квадрат, но не более 1 миллиона. Владельцам поврежденных авто выплатят не более 75 тысяч рублей, а пострадавшим гражданам, получившим легкие травмы, 50 тысяч. 

Владельцы транспортных средств, чьи автомобили пострадали от атак БПЛА, могут рассчитывать на сумму, не превышающую 75 тысячи рублей. Максимальный размер социальной помощи жителям в связи с причинением вреда здоровью определен в 50 тысяч рублей.


