На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Бочаров создал новый штаб в Волгоградской области

28.01.2026 10:11
28.01.2026 10:11


Обеспечением устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области  займется штаб, о создании которого объявили региональные власти. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, возглавил новую структуру первый заместитель губернатора, председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Туда также вошли другие заместители главы региона, курирующие комитеты и инспекции, руководители этих комитетов и инспекций и главы региональных управлений федеральных ведомств – Волгоградстата, УФНС, УФАС и волгоградского отделения Банка России. Всего в составе штаба – 40 человек. 

Постановлением предусмотрено и создание аналогичной комиссии, которую также возглавил Александр Дорждеев. Членами комиссии стали ряд подчиненных губернатора, представители федеральных ведомств, депутаты облдумы – всего 23 человека. 

Как следует из документа, задачами штаба являются рассмотрение вопросов развития экономики и социальной сферы региона, разработка рекомендаций и предложений по повышению устойчивости их развития, анализ динамики изменений показателей социально-экономического развития, в том числе определенных отдельными Указами Президента РФ, обеспечение органов власти с муниципалитетами, хозяйствующими субъектами. 

Комиссия, в свою очередь, займется вопросами поддержки инвестиционных проектов на территории региона. В частности, она будет рассматривать возможность передачи без торгов земельных участков для возведения социально-культурных или коммунально-бытовых объектов, проведет мониторинг участков, где запланирован снос, и т.д. 

Фото администрации Волгоградской области (архив)

12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидов
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к Генпрокурору
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 января
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» весной
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской области
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 год
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНС
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусорки
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в дом
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 января
10:11
Бочаров создал новый штаб в Волгоградской области
09:47
Житель Ростова получил срок за угрозы президенту в соцсетях
09:19
Волгоградцам рассказали о новых правилах обучения в автошколах с 1 марта
08:44
Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублей
08:15
Боинг-737 из Москвы улетел в Саратов вместо Волгограда
08:09
Росавиация сняла 12-часовой запрет на полеты в Волгограде и области
08:07
В Волгоградской области 12 часов действовала угроза атак БПЛА
07:48
МЧС объявило о ближайшей погодной угрозе в Волгоградской области
07:29
Украинский БПЛА сбит 28 января над Волгоградской областью
07:17
Соцвыплаты волгоградским инвалидам и ветеранам повысят с 1 февраля
06:26
Волгоградцам рассказали о причинах блокировки денежных переводов
06:06
Волгоградцев будут лечить от гриппа по новому стандарту Минздрава
05:52
Пожар на складах в Волгограде локализован на площади 1500 кв.м.
23:47
Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в Волгограде
23:27
ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в Волгограде
22:57
Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 1500 кв. метров
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериалов
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной Волгограда
 