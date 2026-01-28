Волгоградцам рассказали о причинах блокировки денежных переводов

Банки все чаще стали блокировать переводы волгоградцев из-не нетипичного поведения, которое клиенту ранее было не свойственно. Подозрения могут вызвать неожиданно крупные суммы, устройство, с которого выполняется операция, а также место, где она совершается, сообщает РИА Новости.

Так, к примеру, если раньше клиент переводил не больше 20 тысяч, а вдруг решил отправить кому-то миллион, то эта операция попадает в разряд нетипичных. Также банки учитывают и адресатов, кому отправляются деньги. Если крупная сумма переводится «новичку», то такую операцию кредитное учреждение тоже может заблокировать, посчитав ее подозрительной.





