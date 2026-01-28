МЧС объявило о ближайшей погодной угрозе в Волгоградской области

В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий, связанных с гололедом и ветром.

- В период с 07.00 мск 28 января до конца суток 29 января на территории Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений— гололед, гололедно-изморозевое отложение в сочетании с сильным ветром 15-20 м/с, - говорится в экстренном предупреждении.

Пешеходам и автомобилистам рекомендуют соблюдать правила безопасности при гололеде.





